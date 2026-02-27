Et la Premier League créa… Premier League +

« Je pense que Ligue 1+ est une erreur stratégique que l’on a faite ». Dans une interview accordée à Nice-Matin il y a une semaine, le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère a remis de l’huile sur le feu, dans un contexte de nouveau très tendu suite à la démission de Nicolas de Tavernost, éphémère directeur de LFP Média. Faute d’offre digne de ce nom de la part des diffuseurs potentiels (Canal+, Amazon, DAZN, etc), la Ligue de football professionnel s’était ainsi résignée l’été dernier à créer sa propre chaîne pour diffuser les rencontres du championnat de France, sans la moindre garantie de revenus à en retirer. Si Ligue 1+ est parvenue à atteindre et même légèrement dépasser le million d’abonnés, elle plafonne désormais, ce qui laisse à penser que le business model a déjà atteint ses limites, laissant les clubs dans une grande difficulté financière.

La suite après cette publicité

On leur conseille d’éviter de regarder ce qui se passe chez leurs voisins anglais, maîtres incontestés de la vente des droits TV de la Premier League. Le dernier appel d’offres en date, pour la période 2025-2029, a débouché sur un nouveau record, payé par Sky et TNT : un total de 7 milliards et 650 millions d’euros. De quoi dormir sur ses deux oreilles et voir venir. Sachant qu’il ne s’agit là que du marché anglais, et qu’il faut ajouter à cette somme les nombreux autres millions reçus payés par les diffuseurs étrangers (Canal+ en France) et la liste est longue, très longue. Cette gestion parfaite n’empêche pas les dirigeants du football anglais de vouloir innover, ou plutôt de tenter de nouvelles choses.

Premier League+, un test grandeur nature

Présent au Business of football Summit à Londres, le patron de la Premier League, Richards Masters, a officialisé la création de Premier League+. « Pour la première fois, nous allons vendre directement aux consommateurs. Nous allons avoir nos propres clients ; je pense que c’est là le grand changement. Cela implique de se pencher sur des aspects comme la promotion et la tarification, et bien d’autres choses encore. C’est pourquoi c’est une étape importante pour nous. » Quelques explications s’imposent. Non, la Premier League ne renonce pas à ses milliards, elle crée sa chaîne pour un marché spécifique, à Singapour. Un test grandeur nature, à partir de la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Il s’associe avec son diffuseur actuel là-bas, StarHub, pour la distribution de cette future chaîne. La production sera par contre internalisée, mettant ainsi fin à une collaboration de plus de vingt ans avec l’agence de marketing sportif IMG, qui gérait la production pour les diffuseurs internationaux. « Cela nous permet d’envisager différentes manières de développer notre contenu et de toucher différents publics », a poursuivi Masters à propos de la création de Premier League Studios. « Cela pourrait devenir un centre d’affaires à part entière. » Les dirigeants espèrent que Premier League+ connaîtra un grand succès en Extrême-Orient, ce qui pourrait ensuite ouvrir la voie à la vente directe des droits TV aux téléspectateurs par les 20 clubs.

Porté par les années de forte croissance de ses droits médias nationaux et internationaux, la Premier League ne s’endort pas sur ses lauriers, et expérimente sans être pressée par le temps. Si Premier League+ venait à fonctionner et à générer des revenus suffisants, la direction anglaise pourrait appliquer ce même modèle dans d’autres pays. Ce qui pourrait aussi à terme menacer Canal+ pour la diffusion du championnat anglais. Et renvoyer nos dirigeants à leurs chères études…