OM - OL : François Letexier au coup de sifflet

La 10e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais s’annonce pour le moins déséquilibrée. Dimanche, à 20h45, les deux clubs olympiens s’affronteront au Vélodrome, dans une ambiance qui sera sans doute explosive. Les Phocéens ont ainsi l’occasion d’enterrer encore plus des Gones qui pointent à la dernière place du championnat.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Marseille 12 9 0 3 3 3 12 12 18 Lyon 3 9 -11 0 3 6 7 18

Alors, pour arbitrer ce choc, c’est François Letexier qui a été désigné. L’homme de 34 ans avait déjà été au coup de sifflet de la rencontre entre l’OM et le Toulouse FC (0-0) il y a quelques semaines. Il sera assisté de Medhi Rahmouni et Mikaël Berchebru, là où Romain Lissorgue endossera le costume du quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Nicolas Rainville et Jérémy Stinat. Du beau monde pour veiller au bon déroulement du match, même si cela ne devrait pas réjouir tous les supporters…