Barça : Ronald Araújo ne sera pas libre comme Gavi cet été

Ronald Araújo ne sera pas libre au 1er juillet. Alors que son nouveau contrat et celui de Gavi n’ont toujours pas été homologués, en raison du dépassement du fair-play financier par le Barça, l’Uruguayen ne serait pas en danger comme son homologue. Selon les informations d’AS, aucune "clause Gavi" n’aurait été inclue dans son contrat, dans l’hypothèse où le club n’était pas en mesure de l’incorporer au nouveau plafond salarial imposé par la Liga.

Cela signifie que la direction catalane disposera davantage de latitude pour son défenseur, et qu’elle aura la possibilité de trouver une solution tout au long de l’été. Selon le quotidien madrilène, Araújo (24 ans) reste calme et serein à ce jour, lui qui avait refusé de s’engager en Premier League malgré des propositions financières bien plus alléchantes l’été dernier. Conscient qu’il devra opérer à un dégraissage important de son effectif, le Barça tentera de trouver des portes de sortie à Ferran Torres, Ansu Fati et potentiellement à des joueurs surprises comme Andreas Christensen, Ousmane Dembélé, ou encore Raphinha.

