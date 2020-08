Le FC Séville remporte une magnifique finale de Ligue Europa !

Quelle finale ! Au terme d'un match spectaculaire où les deux équipes auront mené au score chacune leur tour, le FC Séville est venu à bout de l'Inter 3-2. C'est le sixième titre du club andalou dans cette compétition, alors qu'il détenait déjà le record. Les Nerazzurri peuvent nourrir des regrets car ils ont eu des opportunités pour revenir en fin de match. C'est d'ailleurs Lukaku qui avait ouvert les hostilités, inscrivant un penalty qu'il avait lui-même obtenu, après à une faute de Diego Carlos (0-1, 5e). Au terme d'un magnifique mouvement collectif, les Nervionenses ont rapidement égalisé par une tête autoritaire de De Jong (1-1, 12e).

La suite après cette publicité

Ils ont même pris l'avantage par un nouveau but de la tête du Néerlandais (2-1, 33e). Déjà sur des bases hautes, la rencontre prenait un nouveau virage avec l’égalisation dans la foulée des Italiens grâce à Godin, lui aussi d'un coup de casque (2-2, 36e). Malheureux et en difficultés depuis le coup d'envoi, Diego Carlos enfilait le costume de héros en marquant le but de la victoire d'un incroyable retourné acrobatique, dévié dans le but par Lukaku (3-2, 74e). Séville a résisté jusqu'au bout, notamment grâce à un sauvetage sur sa ligne de Koundé (82e), et finit par lever les bras.

Revivez la finale sur notre live.