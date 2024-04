Jürgen Klopp tacle Manchester United !

Accroché par Manchester United malgré une belle partition (2-2), Liverpool l’a mauvaise. Les Reds ont manqué une grosse opportunité et cela a permis à Arsenal de reprendre la tête de la Premier League tandis que Manchester City n’est plus qu’à un point. À l’issue de la rencontre, le coach de la formation anglaise, Jürgen Klopp, est revenu sur l’affrontement entre Manchester United et Arsenal prévu le 11 mai prochain.

Le coach allemand n’attend pas grand-chose des Red Devils et estime l’équipe d’Erik ten Hag trop limitée pour freiner les Gunners. «Arsenal est une bonne équipe. Si Manchester United joue comme aujourd’hui, Arsenal va gagner ce match. J’en suis sûr à 100%» a-t-il lâché en conférence de presse. Des propos qui ne risquent pas de plaire du côté de Manchester United.