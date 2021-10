Rennes : Jonas Martin sous le charme de Kamaldeen Sulemana

Quelques mois après son arrivée au Stade Rennais en provenance du FC Nordsjælland, le milieu offensif Kamaldeen Sulemana continue d'impressionner la Ligue 1. Buteur dimanche après-midi lors de la victoire bretonne à Metz (3-0), l'international ghanéen (5 sélections, 0 but) a doublé la mise sur un joli festival technique avant de crucifier Oukidja d'une frappe de l'extérieur du pied, transversale rentrante. Et après la rencontre, Jonas Martin n'a pas tari d'éloges son coéquipier de 19 ans.

« Kamaldeen Sulemana, c’est un crack. C’est un joueur comme il n’y a pas beaucoup dans les équipes. Il est capable de se créer des situations tout seul, il n’y a pas besoin de beaucoup de monde autour de lui. Mais la victoire, c’est plus un collectif qui se dégage. On attaque un nouveau cycle compliqué avec beaucoup de matches, il ne faut pas se relâcher, il faut continuer à travailler et garder cet état d’esprit », a-t-il affirmé dans des propos récoltés par Ouest-France.