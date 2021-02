Mediapro : Roussier répond à Saada

Durant quelques mois, Jean-Michel Roussier, ancien président de l'OM et de Nancy, a dirigé la rédaction de Téléfoot La Chaine. C'est non sans émotion qu'il a vécu la fin de l'aventure dimanche soir, après un ultime Classique entre l'OM et le PSG, puisque Canal Plus s'est entendu pour diffuser les championnats nationaux jusqu'à la fin de la saison. Mais il n'est pas d'accord avec l'analyse du patron de Canal, Maxime Saada, qui expliquait que Mediapro avait « abîmé » le football français. Interrogé par Le Parisien, Roussier se dit en désaccord avec ce jugement.

« Je ne vais pas commenter ses propos. Je l'en laisse libre. Mais quand je vois le traitement qu'on a donné à la L1 et à la L2, les retours des 40 clubs, des présidents, des coachs ou des joueurs, on n'a rien abîmé du tout. Canal + n'a pas retrouvé un championnat détérioré. J'ai beaucoup de respect pour la personne de Maxime Saada. La différence entre lui et moi, c'est que j'ai été président de club. D'un grand en L1 (Marseille) et d'un important en L2 (Nancy). Je sais quelle est la nature d'une relation avec une chaîne de télé quand on est à ce poste », a-t-il répondu.