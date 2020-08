Les 7 joueurs que l'Atlético de Madrid veut mettre dehors

Les gros clubs espagnols sont encore assez calmes dans le sens des arrivées. Et pour cause, tous trois veulent - et ont besoin - de se séparer de plusieurs indésirables avant de pouvoir recruter. Le Real Madrid est ainsi en plein dégraissage, avec de nombreux départs déjà bouclés et d'autres qui le seront rapidement (Jesus Vallejo, Take Kubo, Brahim Diaz, Borja Mayoral), alors que le FC Barcelone, en plein feuilleton Messi, veut aussi se séparer de nombreux éléments. Ivan Rakitic va par exemple redevenir joueur du Séville FC dans les prochains jours.

De son côté, l'Atlético de Madrid est dans un cas de figure similaire, et a besoin de trouver un point de chute à de nombreux joueurs considérés comme indésirables. Des ventes devront se produire pour que de nouveaux visages arrivent ; la direction a déjà prévenu. Le quotidien AS fait le point. Dans le secteur défensif déjà, le latéral international colombien Santiago Arias (28 ans) est en vente et les Colchoneros souhaitent en tirer 15 millions d'euros. Un autre latéral de l'effectif, Kieran Trippier (29 ans) pourrait lui aussi partir. Arrivé il y a un an, il avait convaincu tout le monde avant de baisser le niveau au fur et à mesure que la saison avançait. Le club madrilène ne refusera pas une belle offre.

L'Atlético veut faire de grosses économies sur les salaires

Autre joueur arrivé l'été dernier qui pourrait déjà faire ses valises : Mario Hermoso (25 ans). Le défenseur central - parfois utilisé à gauche par Simeone - n'a pas convaincu le Cholo et souhaite un temps de jeu supérieur, lui qui est seulement quatrième défenseur dans la hiérarchie malgré un statut d'international. La Real Sociedad serait sur le coup. Dans l'entrejeu, le Mexicain Hector Herrera est lui aussi considéré comme sur liste des transferts. Une opération financière intéressante pour le club en cas de vente puisqu'il était arrivé libre de tout contrat il y a un an, au terme de son contrat avec Porto.

Dans le secteur offensif, le nom de Thomas Lemar (24 ans) revient une fois encore. Le Français est toujours aussi décevant (0 but et 0 passe décisive cette saison), mais son salaire risque de poser soucis. La Premier League semble être la seule option crédible pour lui. Vitolo (30 ans) est lui aussi considéré comme indésirable, alors que les émoluments de Diego Costa (31 ans) couplés à ses prestations assez médiocres font de l'hispano-brésilien un joueur dont le club veut se débarrasser pour des raisons sportives et financières. Avis aux directeurs sportifs...