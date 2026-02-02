Menu Rechercher
Commenter 11
SPL

Les adieux de Karim Benzema à Al-Ittihad

Par Kevin Massampu
1 min.
Karim Benzema, buteur avec Al-Ittihad @Maxppp

Après deux années et demie à Djeddah, Karim Benzema a plié bagage et a quitté Al-Ittihad pour Al-Hilal, ce lundi soir. Le Ballon d’Or 2022 rejoint ainsi l’équipe en tête du championnat d’Arabie saoudite et renforce ainsi l’effectif, déjà qualitatif, de Simone Inzaghi. Mais avant d’entamer sa quatrième aventure en club, l’ancien Lyonnais s’est adressé une dernière fois aux supporters d’Al-Ittihad, club avec lequel il a réalisé le doublé Coupe-Championnat en 2025 et dont il était le capitaine.

La suite après cette publicité

« Al Ittihad, ce chapitre touche à sa fin, mais le respect et la gratitude resteront toujours. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers, et surtout aux fans pour l’accueil, l’amour et l’énergie que vous m’avez donnés chaque jour. Ce parcours m’a beaucoup apporté, tant sur le plan personnel que professionnel. Je pars la tête haute, fier d’avoir porté ces couleurs et de tout ce que nous avons partagé. Je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite. Respect. KB9 », a-t-il déclaré sur sa page X.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Ittihad
Karim Benzema

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Ittihad Logo Al Ittihad
Karim Benzema Karim Benzema
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier