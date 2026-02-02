Les adieux de Karim Benzema à Al-Ittihad

Après deux années et demie à Djeddah, Karim Benzema a plié bagage et a quitté Al-Ittihad pour Al-Hilal, ce lundi soir. Le Ballon d’Or 2022 rejoint ainsi l’équipe en tête du championnat d’Arabie saoudite et renforce ainsi l’effectif, déjà qualitatif, de Simone Inzaghi. Mais avant d’entamer sa quatrième aventure en club, l’ancien Lyonnais s’est adressé une dernière fois aux supporters d’Al-Ittihad, club avec lequel il a réalisé le doublé Coupe-Championnat en 2025 et dont il était le capitaine.

La suite après cette publicité

« Al Ittihad, ce chapitre touche à sa fin, mais le respect et la gratitude resteront toujours. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers, et surtout aux fans pour l’accueil, l’amour et l’énergie que vous m’avez donnés chaque jour. Ce parcours m’a beaucoup apporté, tant sur le plan personnel que professionnel. Je pars la tête haute, fier d’avoir porté ces couleurs et de tout ce que nous avons partagé. Je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite. Respect. KB9 », a-t-il déclaré sur sa page X.