PSG : le constat amer de Mauricio Pochettino après le revers à Nice

La suite après cette publicité

Sans Kylian Mbappé, suspendu, le Paris Saint-Germain a raté sa dernière répétition avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions à Madrid. Le club de la capitale s'est incliné sur la plus petite des marges sur la pelouse de l'OGC Nice (1-0), et ce grâce à un but d'Andy Delort en toute fin de rencontre. Et si le résultat final ne satisfait pas, Mauricio Pochettino ne s'avoue pas vaincu dans le jeu.

«C'était un mach où nous avons dominé, a déclaré l'entraîneur argentin au micro de Canal + après la rencontre. Nous n'avons pas crée beaucoup d'occasions. Nice a ce genre de philosophie de jeu. Nous n'aurions peut-être pas mérité de gagner mais nous ne méritions pas de perdre.» Pourtant, les hommes de Christophe Galtier ont montré plus d'intensité dans le jeu (7 kms courus cumulés en plus) et se sont créés bien plus d'opportunités offensives que leur adversaire du soir (6 tirs cadrés contre 2).

Tout donner à Madrid

Le technicien parisien confie néanmoins le manque de mouvement dans le secteur offensif face à son nouveau dauphin, qui peut être expliquée par l'absence de Mbappé dans le trio offensif, composé ce soir de Di Maria-Neymar-Messi : «nous n'avons pas trouvé les solutions dans les 20 derniers mètres, c'est un problème. Mais nous devons penser au prochain match à Madrid, c'est très important pour nous. Nous sommes vraiment déçus de cette défaite.»

Pour conclure, le coach du PSG sait bien que le déplacement à Madrid sera un autre jour pour le club de la capitale, pour ainsi confirmer son avantage acquis à l'aller (1-0) et décrocher un ticket pour les quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles : «la compétition est complètement différente. La défaite à Nantes était après le match contre Madrid. Il y avait un manque d'intensité et de concentration. Parfois, dans notre inconscient, on pense déjà à ce genre de rencontres. On sait que le monde va sûrement nous regarder.»