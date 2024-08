L’OL en passe de vendre Mamadou Sarr en Ligue 1

L’Olympique Lyonnais doit avant tout dégraisser en cette fin de mercato. Le club a promis 100 M€ de ventes à la DNCG mais pour le moment, seuls Jake O’Brien à Everton (20 M€) et Skelly Alvero au Werder Brême (5 M€) ont été vendus, en plus des prêts de Johann Lepenant (avec option d’achat de 2,5 M€) et de Tino Kadewere à Nantes, et d’Achraf Laaziri à Molenbeek. On est encore loin de la somme promise à l’instance.

Le chantier n’est pas fini à dix jours de la fin du mercato. D’après L’Equipe, le jeune Mamadou Sarr (18 ans) est en passe d’être cédé à Strasbourg. Un accord à 10 M€ a été trouvé pour le défenseur central, qui devrait parapher un contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2029. Il y a quelques semaines, le Franco-sénégalais formé chez les Gones était courtisé par Reims.