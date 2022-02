Newcastle United sur les traces de Jérémy Doku

Après s'être déjà bien renforcé cet hiver, Newcastle United devrait remettre les bouchées doubles cet été, s'ils obtiennent leur maintien. Après avoir essentiellement renforcé l'équipe défensivement, malgré l'arrivée de l'avant centre Chris Wood, les Magpies chercheront à renforcer le secteur offensif. Les premières rumeurs indiquent que le joueur de Crystal Palace Eberechi Eze pourrait signer contre un chèque de 54M€, tandis que les Magpies n'auraient pas abandonné le Rémois, Hugo Ekitike.

La jeunesse semble être l'un des critères de recrutement pour le mercato à venir puisque ChronicleLive indique que l'actuel 17e de Premier League serait attiré par le profil du jeune international belge (10 sélections-19 ans), Jérémy Doku. Actuellement joueur du Stade Rennais, l'ancien d'Anderlecht a connu une saison compliquée marquée par les blessures aux genoux et aux ischio-jambiers. Estimé à un peu plus de 25 millions, le Belge, qui est capable d'évoluer sur les deux ailes, pourrait former un duo plein de dynamite avec Allan Saint-Maximin.