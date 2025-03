PSG : Ousmane Dembélé fait déjà paniquer Liverpool et l’Angleterre

La Ligue des Champions est déjà de retour. Et sans aucun doute, tous les regards ou presque seront braqués sur Paris mercredi soir puisque le PSG va accueillir Liverpool pour un choc cinq étoiles. Après s’être débarrassé de Brest lors des barrages, le club de la capitale va devoir effacer un plus gros obstacle en 1/8es puisque les Reds ont fini en tête de la phase de championnat de la C1. Malgré tout, les Anglais, qui avaient une chance sur deux de tomber sur les champions de France lors du tirage au sort, sont blasés. Les supporters du club de la Mersey n’avaient pas caché leur inquiétude quand ils ont appris que les pensionnaires d’Anfield affronteraient un PSG de plus en plus redoutable.

«Nous avons eu le match le plus difficile», avait lâché l’un d’entre eux sur X. «Ça n’aurait pas pu être pire», avait déclaré un autre fan de la formation anglaise. Du côté du club, Arne Slot a aussi avoué que l’équipe de Luis Enrique, en pleine bourre actuellement, l’impressionne beaucoup. « Je pense déjà au PSG et je les ai vus jouer contre Manchester City, je suis impressionné par leur qualité, ils sont sur une lancée similaire à la nôtre.» La presse britannique, elle aussi, n’est pas rassurée avant cette double confrontation. C’est le cas du tabloïd The Sun, qui a titré : «Ousmane Dembélé devance Mo Salah alors que Liverpool affronte le PSG au pire moment, le Français prenant enfin ses marques».

Le nouveau Dembouz fait peur

Puis, il a ajouté : «les rois de la Ligue 1 espèrent que l’attaquant pourra faire ce que Messi, Mbappé et Neymar n’ont pas pu faire. L’attaquant français n’a jamais vraiment marqué le football anglais. Mais cela pourrait être sur le point de changer puisque Dembélé se dirige vers le choc de la Ligue des champions contre Liverpool dans la forme de sa vie. Le joueur de 27 ans a même surpassé le héros du Kop Mo Salah au cours des trois derniers mois, alors que lui et le PSG gagnent en confiance et pensent pouvoir enfin mettre fin à leur longue attente de gloire européenne. Dembélé a marqué un nouveau but alors que le PSG se préparait pour le choc de mercredi contre Liverpool dans la capitale française en démolissant Lille 4-1 samedi. Dembélé sort de l’ombre de son compatriote français Kylian Mbappé, qui a quitté Paris pour le Real Madrid cet été.»

The Sun conclut : «ce n’est que maintenant, après son retour en France en 2023 pour remplacer à nouveau Neymar - cette fois au PSG - qu’il semble réaliser le potentiel qu’il a montré en tant qu’adolescent précoce. Dembélé a eu du mal à marquer et à faire des passes décisives avant d’être expulsé lors de la défaite 1-0 contre le Bayern Munich, qui a laissé le PSG face à l’élimination de la Ligue des champions avant la phase à élimination directe. Mais depuis le début du mois de décembre, personne dans les cinq grands championnats européens – pas même le roi égyptien Salah – n’a marqué plus de buts que Dembélé. Son total de 18 buts en 13 apparitions comprend deux triplés consécutifs, lors de la victoire 4-1 contre Stuttgart qui lui a permis de se qualifier pour la Ligue des champions et lors de la victoire 5-2 en Ligue 1 contre Brest.»

Un duel à distance avec Mo Salah

Le Liverpool Echo craint aussi le danger Dembouz. «Liverpool affrontera un Ousmane Dembélé revitalisé lors de son déplacement au Paris Saint-Germain en Ligue des champions cette semaine (…) Passant d’un poste à l’autre comme attaquant de pointe, il a inscrit 26 buts et délivré six passes décisives en 33 matches cette saison, dont un lors de la victoire 4-1 à domicile contre Lille ce week-end. Dembélé, 27 ans, concrétise le potentiel qui l’a vu régulièrement associé à de nombreux clubs et, à 19 ans, il était sur le radar de Jürgen Klopp à Liverpool.» Le Daily Mail s’incline aussi. «Ousmane Dembélé est dans la forme de sa vie alors qu’il se prépare à affronter Mo Salah… et le résultat pourrait avoir un impact important pour la course au Ballon d’Or.» Journaliste spécialiste du football anglais, Salim Baungally nous confirme d’ailleurs que c’est bien Dembélé qui est le plus attendu par les Anglais, qui se méfient du PSG sans être effrayés selon lui.

«Dans la presse, il n’y a pas de peur mais du respect et de l’attente. On ne prend pas de haut cette équipe. Il y a un regard différent par rapport à ce qu’on a pu voir par le passé. On sent qu’il y a du respect dans la manière dont le PSG est évoqué en Angleterre. Depuis le tirage au sort, on suit précisément les résultats du PSG. Ce week-end, le résultat de Lille face au PSG a été évoqué. Le PSG est observé. TNT Sports, qui est le diffuseur anglais de la C1 ici, fait de grosses bandes-annonces autour de ce PSG-Liverpool. Pour n’importe quel match de Liverpool, ils auraient fait ça. Mais là encore, c’est plus fort. Ils mettent d’ailleurs en avant Ousmane Dembélé dans les bandes-annonces. C’est lui qui est mis en avant. Il y a aussi Luis Enrique. Ils ont insisté sur le fait que Dembélé marque des buts, qu’il est le meilleur buteur sur l’année 2025 toutes compétitions confondues. Ils ont un œil sur lui, ça, c’est sûr.» Ousmane Dembélé sait à quoi s’attendre lors de la double confrontation.