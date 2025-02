L’OM cogne Saint-Étienne

0-2 et 0-4. Cette saison, les confrontations entre Saint-Étienne et l’OM ont largement tourné à l’avantage des Phocéens, qui voudront, à coup sûr, surfer sur cette belle série. Ils en auront l’occasion dès ce samedi puisqu’ils retrouveront les hommes d’Eirik Horneland pour la troisième fois en moins de deux mois. Cette fois, ce sera dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1… et au Vélodrome. Après deux récents succès face à l’OL (3-2) puis Angers (0-2), l’OM semble avoir retrouvé le bon chemin, mais seule la loi du terrain fera foi pour confirmer cette impression de renouveau.

La suite après cette publicité

En face, les Stéphanois patinent toujours dans les profondeurs du classement (16es), et si leur succès face à Reims (3-1), début janvier, avait livré quelques motifs d’espoirs, ils se sont rapidement envolés. Depuis, l’ASSE a enchaîné 5 matches sans victoire, pour 10 buts encaissés. Pour profiter de ce OM-ASSE, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 85 € + 15 € offerts sans dépôt pour toute nouvelle inscription**. Parions Sport en Ligne est N°1 sur les cotes du PSG et de l’OM.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport en Ligne pour cette rencontre, voici les trois cotes OM-ASSE*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

Amine Gouiri buteur face à l’ASSE, cote à 2,30

Impactant. C’est de cette façon qu’on pourrait décrire Amine Gouiri sur ses débuts à l’OM. S’il n’a pas encore trouvé le chemin des filets sous le maillot de son nouveau club, l’international algérien connaît une jolie parenthèse, qu’il ne souhaite certainement pas refermer. Elle s’était traduite par un but pour son dernier match avec Rennes face à Monaco (2-3), puis avec ces trois passes décisives face à l’OL et Angers. Contre la deuxième pire défense du championnat (45 buts encaissés en 21 matches), on imagine donc Gouiri étirer cette belle série, et avec un premier but sous les couleurs marseillaises, coté à 2,30. Ce qui serait aussi un beau clin d’oeil du destin, pour un gamin formé à l’OL. En plaçant 85 € pour votre premier pari et s’il est gagnant, vous gagnerez 195,5 € + 85 € en crédits de jeu soit 280,5 € si la star de l’OM marque contre l’ASSE. Pas mal pour un pari peu risqué et qui vous sera remboursé en crédit de jeu s’il est perdant.

L’OM s’impose 1-0, 2-0 ou 3-0, cote à 2,20

Deux victoires de rang, et un clean-sheet face à Angers. C’est avec ces certitudes que l’OM aborde la réception de Saint-Étienne, troisième pire équipe du championnat comptablement. Cette même équipe de l’ASSE qui n’avait pas été en mesure de trouver la solution lors de ses deux duels face à Marseille cette saison (0-2, 0-4). Pour cette rencontre, on ne voit pas pourquoi les mêmes causes ne produiraient pas les mêmes effets, et à ce titre, l’OM devrait l’emporter sans trop d’embûches. Il convient de rappeler que les Stéphanois restent sur une défaite sans marquer contre Rennes (1-0). Parier sur une victoire de l’OM 1-0, 2-0 ou 3-0 semble donc être le bon compromis, avec une alléchante cote à 2,20.

La suite après cette publicité

L’OM marque sur penalty, cote à 3,50

Luis Henrique, Amine Gouiri, Mason Greenwood… L’ASSE le sait : cette rencontre face à l’OM risque d’être ouverte à tous les vents. Et les attaquants marseillais auront bien l’intention de profiter des boulevards laissés par Saint-Étienne cette saison, qui plus est dans un Vélodrome en ébullition. Ce retard à l’allumage des Stéphanois s’est souvent fait ressentir lors des gros matches, notamment face au PSG et Lille, qui avaient su appuyer là où ça fait mal pour obtenir des penalties. Face à la vitesse des attaquants marseillais, on pourrait se retrouver avec un cas de figure similaire. Un but de l’OM sur penalty est d’ailleurs coté à 3,30, ce qui n’est pas négligeable.

En ce début d’année, Parions Sport en Ligne t’offre un bonus de bienvenue jusqu’à 85€ en plus de 15€ sans dépôt ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur ce OM-ASSE et ce, sans prendre de risques !

La suite après cette publicité

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, pour profiter de 15€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 85 € en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT EN LIGNE, ici une victoire 1-0, 2-0 ou 3-0 de l’OM, cotée à 2,20. Misez par exemple votre premier pari de 85€ sur cette cote et tentez de gagner 187€. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 85€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes soumises à variations)