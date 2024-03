MHSC-PSG : Luis Enrique rend hommage à Kylian Mbappé

Large vainqueur de Montpellier ce dimanche soir (2-6), le PSG a plus que jamais conforté sa place de leader du championnat. Un succès obtenu grâce à un collectif bien huilé, mais aussi à des individualités qui ont répondu aux attentes, à l’image de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé et d’une passe décisive. Après la rencontre, Luis Enrique a loué la prestation du Français, et plus globalement, celle de son équipe.

«La vie est belle surtout quand on gagne. C’est un privilège et je l’ai dit dès le premier jour de mon arrivée, a lancé l’Espagnol au micro de Prime Video. Je suis un homme chanceux avec beaucoup de joueurs incroyables qui ont des qualités incroyables et un esprit combatif. J’aime tous nos buts. Ce sont de très beaux buts. Je ne veux pas choisir le plus beau. La vie plus simple avec Mbappé tout le match ? Je suis d’accord, je suis toujours d’accord et vous le savez. C’est mon idée depuis le premier. Mais quoi ? Je ne l’ai pas remplacé. J’enlève la pression, oubliez le passé. »