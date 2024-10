Angleterre : Jack Grealish vide son sac après son absence à l’Euro 2024

Gareth Southgate avait créé la surprise en écartant Jack Grealish (29 ans) de la liste des joueurs convoqués pour disputer l’Euro 2024. Le choix du désormais ancien sélectionneur des Three Lions avait choqué pas mal de monde avant le début de la compétition, mais n’avait finalement souffert d’aucune grosse contestation, l’Angleterre ayant atteint la finale du tournoi, pour la deuxième fois consécutive.

En revanche, le coup a été très rude pour Grealish (38 sélections, 3 buts). De retour en sélection depuis le départ de Southgate et l’arrivée de Lee Carsley, le Cityzen a réalisé un excellent come-back au sein de l’équipe nationale pour cette Ligue des Nations. À cette occasion, le numéro 10 de Manchester City est enfin sorti du silence, dans des propos relayés par le Telegraph, pour évoquer son absence remarquée à l’Euro. Et pour lui, Southgate a fait une erreur en l’écartant.

Grealish estime qu’il aurait dû jouer l’Euro

« Je vais être honnête avec vous, je n’étais pas vraiment d’accord. Est-ce que je pense que j’aurais dû y aller (à l’Euro) ? Je pense toujours que, oui, j’aurais dû, mais de toute évidence, cela n’a pas été le cas. J’ai eu l’impression de ne pas avoir fait la meilleure saison. Vous regardez certains joueurs, par exemple, à mon poste, même des joueurs comme Phil Foden, Anthony Gordon, Jarrod Bowen, des gens comme ça, ils ont marqué beaucoup de buts, ce avec quoi je suis entièrement d’accord. Mais je sais que mon jeu ne se limite pas aux buts. Je pense que j’apporte beaucoup plus à l’équipe que des buts. Je pense qu’il faut un certain équilibre à chaque poste sur le terrain et je me considère comme un joueur assez expérimenté maintenant », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« J’ai joué beaucoup de grands matches, des finales de Ligue des Champions, des finales de Coupe d’Angleterre et j’ai gagné beaucoup de choses maintenant. Je remercie le manager, Lee Carsley, de m’avoir donné ma chance et de m’avoir fait confiance. Cela m’a beaucoup apporté. Je pense que tout au long de ma carrière, lorsque j’ai joué sous les ordres d’un manager qui m’a fait confiance et qui a communiqué avec moi comme il l’a fait lors des deux derniers stages, cela m’a vraiment aidé. Cela me donne l’impression que le manager m’apprécie vraiment et je ne peux dire que du bien de lui depuis que je suis ici. » Au moins, c’est clair : Jack Grealish est bien content d’avoir vu Carsley succéder à Southgate.