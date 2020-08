Ligue 1 : le maire de Lens enrage après le report du match face au PSG

Le report du match entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain ne plaît pas à tout le monde. Le club du Nord a accepté la demande du récent finaliste de la Ligue des Champions de déplacer la rencontre de la 2e journée de Ligue 1 du samedi 29 août (21h), au jeudi 10 septembre (21h), ce qui a ensuite été acté par la LFP, mais certaines personnalités ne décolèrent pas. C'est le cas de Gervais Martel par exemple, qui s'en est ému sur L'Equipe hier soir. «C'est invraisemblable. Ils (les joueurs du PSG, ndlr) ont joué cinq matchs en cinq mois. Ce n'est pas normal une telle demande. Si elle est acceptée, ça va être catastrophique pour terminer le championnat et que toutes les équipes jouent leurs 38 matchs. Je ne comprends pas.»

C'est désormais au maire de Lens de prendre la parole. Dans un communiqué saignant, Sylvain Robert (PS) s'indigne de la décision de la Ligue, qui nuit surtout aux supporters lensois. «Dans un monde où tout irait bien, le Paris Saint-Germain aurait remporté la Ligue des champions ce week-end, récupéré physiquement en fêtant sa victoire, Thomas Tuchel présenterait la composition de l'équipe avant le départ pour Lens (...) Dans la réalité, le PSG a perdu la finale de la Ligue des champions et à défaut de parader pour sa prochaine rencontre de championnat, souhaite le report du match face au Racing Club de Lens pour récupérer physiquement... Comment expliquer aux supporters sang et or qu'ils devront se déplacer en semaine pour supporter leur équipe parce que le PSG frustré par sa défaite sollicite un report du match? Les supporters expliqueront sans doute à leur entreprise qu'il faut décaler leur journée de travail du 11 septembre pour récupérer du match... Pas certains que ça ait le même effet! Soyons sérieux, on joue la Ligue 1 Uber Eat, pas la Ligue 1 PSG.» Cinglant.