Un nouveau club veut sauver Jadon Sancho de Manchester United

85 millions d’euros. C’est la somme qu’a déboursé Manchester United pour s’offrir les services de Jadon Sancho il y a deux ans. Aujourd’hui, après deux saisons, on peut le dire : le retour de l’ailier en Angleterre n’est pas une franche réussite. Il peine clairement à rééditer ce qu’on avait pu voir du côté du Borussia Dortmund, et outre-Manche, beaucoup le considèrent comme un flop.

En plus de prestations assez médiocres, il y aurait des problèmes dans le vestiaire. La presse anglaise rapporte qu’il s’est mis ses coéquipiers à dos suite à son comportement pas toujours correct. Il est en guerre avec le coach Erik ten Hag, et dans ce conflit dont les deux parties ne se cachent même pas, les joueurs des Red Devils sont du côté du tacticien néerlandais.

Retour à la maison ?

Autant dire que la direction de Manchester United souhaite se défaire de lui au plus vite. Il avait été question d’un départ en Arabie saoudite, mais il n’y avait finalement pas eu d’accord. Selon The Sun, il y a déjà un club qui veut l’enrôler en vue du marché hivernal. Et ce club, c’est son ancienne maison, le Borussia Dortmund.

Les Allemands, qui ont lancé leur saison avec une victoire et deux nuls en Bundesliga, souhaitent ainsi rapatrier leur ancien joueur dès le mois de janvier si la situation de Sancho n’a pas évolué. Il devrait s’agir d’une offre de prêt, avec une belle partie du salaire du joueur qui serait toujours prise en charge par les Mancuniens. Une solution qui pourrait, temporairement du moins, satisfaire les trois parties…