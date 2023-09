Manchester United : Jadon Sancho s’est mis tout le vestiaire à dos

La suite après cette publicité

Jadon Sancho continue de manger son pain noir. Écarté du groupe de Manchester United le week-end dernier à Arsenal par Erik ten Hag (1-3), l’international anglais avait dans la foulée fait les gros titres pour avoir contesté publiquement les motifs évoqués par son entraîneur. Certaines légendes du club, à l’image de Rio Ferdinand, n’avaient pas non plus hésité à pointer du doigt le comportement de l’ancien joueur du Borussia Dortmund.

L’ancien défenseur avait notamment déclaré que face au problème, il n’y avait pas beaucoup de solutions, «celle de l’Arabie Saoudite, où le mercato est encore ouvert. Ou bien, vous êtes sur le banc de touche et vous n’entrez pas dans l’équipe pour le reste de la saison.» Depuis le marché saoudien a fermé ses portes et Sancho est toujours au club. Al-Ettifaq a bien tenté de le recruter au dernier moment sur la base d’un prêt mais ça ne s’est finalement pas conclu.

À lire

Les folles révélations de Gareth Bale sur son début de carrière

Le vestiaire a pris fait et cause pour Ten Hag

Il va falloir faire avec l’Anglais ce qui n’enchante pas vraiment le vestiaire à en croire le Daily Mail. Le tabloïd britannique rapporte en effet que le comportement affiché par Sancho, notamment lors des séances d’entraînement, susciterait des crispations chez une large partie du vestiaire. Sa dernière sortie sur les réseaux sociaux pour manifester sa colère contre Erik t’en Hag n’a pas non arrangé les choses, au contraire même.

La suite après cette publicité

S’il s’estime le «bouc-émissaire» dans cette histoire, l’ailier de 23 ans s’est surtout mis ses coéquipiers à dos. Certains n’avaient déjà pas apprécié certains retards à l’entrainement. Ils ont également pris le parti de leur entraineur, dont le pragmatisme est apprécié. Cela avait déjà été le cas il y a un an pour régler le cas Ronaldo. Le Néerlandais n’avait pas pris de pincettes non plus avec Rashford, lui aussi en retard lors d’une séance. Sancho sait à quoi s’attendre s’il ne change pas de comportement…