PSG - AS Monaco: les compositions officielles

La 21ème journée de Ligue 1 se poursuit ce soir à 21h05 avec la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, au Parc des Princes. Le PSG s’organise en 4-3-3 avec Donnarumma aux cages. Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos et Neves sont en défense. Au milieu de terrain, on retrouve Doué, Vitinha et Ruiz. Et enfin, Kvaratskhelia, Dembélé et Barcola vont animer l’attaque parisienne.

La suite après cette publicité

Les Monégasques s’articulent en 4-4-2 avec Majecki aux cages. En défense, on retrouve Caio Henrique, Mawissa, Kehrer et Vanderson. Minamino, Zakaria Magassa et Akliouche sont au milieu de terrain. Embolo et Biereth vont animer l’attaque de l’ASM.

Les compositions:

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Neves - Doué, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

La suite après cette publicité

AS Monaco: Majecki - Caio Henrique, Mawissa, Kehrer, Vanderson - Minamino, Zakaria Magassa, Akliouche - Embolo, Biereth

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Dembélé ouvre le score pour le PSG ? Pariez sur le premier buteur et gagnez jusqu’à 470€.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - MONACO sur DAZN.