Thierry Henry fan de Leeds, Lens et du Stade Brestois !

Lors d’une interview exclusive à So Foot, l’ancien international français Thierry Henry est revenu sur sa vision du football et sur les équipes qu’il regarde régulièrement jouer. « Aujourd’hui, j’aime voir jouer Leeds, c’est extraordinaire. Je continue aussi toujours de regarder la Ligue 1, que ce soit Brest, Lens... Je ne suis personne donc je vais picorer dans tout ce que je peux picorer. »

Fan de Marcelo Bielsa, d'Olivier Dall’Oglio et de Franck Haise, on peut dire que l’ancien Gunner a du goût ! Ces trois formations sont à la mode en ce moment et elles sont reconnues pour leur style de jeu plaisant et offensif. Aujourd’hui coach de l’Impact de Montréal en Major League Soccer, on sait quels principes le joueur formé à l’AS Monaco essaye d’apprendre à ses joueurs.