Gabriel Martinelli a été recalé quatre fois par Manchester United

Jeune talent brésilien évoluant à Arsenal, Gabriel Martinelli (20 ans) s'amuse avec les Gunners et comptabilise 4 buts et 3 offrandes en 22 matches cette saison. L'international U23 auriverde a pourtant eu plus de mal à percer quand il était plus jeune. Dans un entretien pour The Athletic, il a expliqué qu'il avait fait quatre essais infructueux du côté de Manchester United.

«J'ai eu quatre essais différents avec Manchester United quand j'avais 13, 14, 15 et 16 ans. J'ai joué dans le même groupe d'âge que Mason Greenwood et Brandon Williams et j'ai rencontré des joueurs de la première équipe comme Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Wayne Rooney ou Patrice Evra.» Parti d'Ituano pour Arsenal à l'été 2019 contre un chèque de 7,1 millions d'euros, Gabriel Martinelli doit sûrement faire regretter la décision des Red Devils à l'époque.