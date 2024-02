Tiémoué Bakayoko a failli se battre avec Gennaro Gattuso

Actuellement à Lorient pour se relancer, après des jolies parenthèses manquées ces dernières saisons, que ce soit à Milan ou à Naples, Tiémoué Bakayoko (29 ans) retrouve plus de temps de jeu. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’international français (une sélection) est revenu sur ses précédentes expériences et a notamment évoqué sa relation avec Gennaro Gattuso, qui l’a côtoyé à Naples et au Milan. Et l’ex-Monégasque en garde un bon souvenir, même s’ils ont failli en venir aux mains.

«Je garde un très bon souvenir de Gennaro Gattuso, que j’ai connu à Milan et à Naples. Pourtant, on en est presque venus aux mains. Il était toujours à nous haranguer pour qu’on donne le meilleur. Son discours nous transcendait. Très affectueux, il était toujours là pour toi, même pour l’extra-football», a expliqué le milieu de terrain des Merlus. Du côté de l’OM, Gennaro Gattuso semble contenir pour l’instant son fort tempérament.