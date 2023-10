Conflit israléo-palestinien : le PSG et le Qatar attaqués par un député RN

Depuis le 7 octobre dernier, plusieurs footballeurs, dont Karim Benzema, Noussair Mazraoui, Anwar El Ghazi ou encore Youcef Atal, sont pointés du doigt pour leurs prises de position dans le conflit israélo-palestinien. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir la classe politique. Hier, c’est le député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, qui a fait une sortie médiatique remarquée sur le sujet. Questionné par Le Figaro, ce dernier a notamment pointé du doigt, le Qatar et QSI, propriétaire du Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

« Il faut remettre en cause le fait que le Qatar possède le PSG, en tout cas qu’il soit actionnaire majoritaire et décideur, pour une simple raison: c’est un moyen d’influence considérable. Il faut un examen de conscience des dirigeants français pour rétablir une grande prudence dans le pouvoir qu’a le Qatar. Ça fait des années qu’on déroule le tapis rouge dans la vie politique française, mais également dans la vie économique du pays aux investissements qataris. On sait par ailleurs que le Qatar finance pourtant des mouvements terroristes comme le Hamas.» Le message est clair…