L’avenir de Vinícius Júnior met le feu en Espagne !

Célébrée chaque année le 28 décembre, la Journée des Saints Innocents en Espagne donne lieu à quelques trolls. En ce samedi matin, Mundo Deportivo a d’ailleurs honoré cette tradition en relayant une fausse information selon laquelle Vinícius Júnior avait signé un pré-contrat avec le PSG, hier, dans la ville chinoise de Wuhan, pour les dix prochaines saisons. Des révélations mensongères s’inscrivant malgré tout dans un dossier bouillant et lui bien réel : l’avenir du Brésilien à Madrid.

Dans cette optique, le quotidien AS consacre un nouveau papier au futur de l’international auriverde (37 sélections, 5 buts) dans la capitale espagnole. L’occasion pour le média ibérique de rappeler les enjeux autour du numéro 7 de la Casa Blanca. Après avoir manqué de peu le Ballon d’Or, finalement décerné à Rodri, celui qui a récemment remporté le prestigieux trophée The Best voit, en effet, son avenir largement discuté du côté de Madrid. La raison principale ? Le pressing actuellement effectué par l’Arabie saoudite pour tenter de frapper un coup historique en enrôlant le natif de São Gonçalo.

Le Real Madrid va devoir sortir le chéquier !

Dernièrement, nous vous indiquions, à ce titre, qu’Al-Ahli était d’ores et déjà prêt à offrir un véritable pont d’or au droitier d’1m76. Une approche qui n’avait pas manqué d’effrayer les Merengues, bien que ces derniers avaient catégoriquement refusé de négocier. L’intéressé décidant de lui de laisser la porte ouverte. Ce samedi, AS précise d’ailleurs que l’Arabie saoudite n’a clairement pas dit son dernier mot et compte bien insister pour tenter de convaincre l’ancien joueur de Flamengo de rejoindre le Golfe l’été prochain. Un contexte jouant logiquement en faveur de la star de la Canarinha et poussant le Real Madrid à réagir.

Ainsi, à moins de deux ans de la fin de son bail, Vinícius Júnior, qui se sent bien à Madrid, souhaiterait profiter de cette situation pour négocier une revalorisation salariale. Alors que son agent, Frederico Pena, a préféré signer un court renouvellement lors de la dernière prolongation de contrat afin de laisser son protégé maître de son destin, le Brésilien aspire aujourd’hui à se rapprocher des émoluments accordés à un certain Kylian Mbappé. Conscient de son apport sur le terrain (14 buts et 10 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues) et de son importance dans le système de jeu de Carlo Ancelotti, l’ailier gauche se retrouve logiquement en position de force. Sous pression mais plus que jamais déterminé à l’idée de conserver sa star, le Real Madrid devra donc faire un effort de taille dès l’été prochain pour satisfaire les espérances de son joyau et ainsi prolonger le mariage…