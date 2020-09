PSG : Neymar a un plan précis pour son avenir

« Je reste et je veux retourner en finale. » Dans les colonnes du magazine officiel du Paris SG, Neymar (28 ans) a scellé son avenir plus d'un mois avant la fin du mercato : il évoluera bien chez les Rouge-et-Bleu la saison prochaine. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, forcément, vu l'impact de la star brésilienne sur le jeu de l'écurie de Thomas Tuchel ces derniers mois.

Mais les pensionnaires du Parc des Princes en veulent encore plus. À Lisbonne, en marge du Final 8 de Ligue des Champions, les dirigeants parisiens se sont réunis avec le père de l'international auriverde (101 sélections, 61 buts) et un de ses agents, Kia Joorabchian. Le but de ces échanges était simple : évoquer une prolongation de contrat.

Neymar a un plan

Actuellement lié au champion de France jusqu'en juin 2022, la star de la Seleção, contrairement à l'an passé, se sent très bien dans la Ville lumière. Il l'a dit et répété dernièrement, ravi de l'état d'esprit du groupe parisien. Seulement, malgré les arguments des patrons parisiens, il n'est pas dit que le natif de Mogi das Cruzes succombe à l'opération séduction, explique UOL Esporte.

Le média brésilien assure en effet que l'idée de Neymar et ses conseillers est, depuis son départ de Santos et du Brésil en 2013, d'être libre de son destin à ses 30 ans pour pouvoir s'engager avec le club de son choix et signer un bail XXL. Ce plan n'a pour l'instant pas varié d'un iota, et ce, malgré les premières approches parisiennes. Le PSG saura-t-il inverser la tendance ? Rien n'est moins sûr.