PSG : réunions à Lisbonne pour l'avenir de Neymar

Plus tôt dans la journée, Le Parisien expliquait que le club de la capitale comptait rapidement relancer les discussions pour une prolongation de la star brésilienne. Son contrat expire en 2022, et son avenir reste incertain. Le média UOL Esporte en dit un peu plus à ce sujet ce lundi.

Deux réunions où étaient présents Nasser Al-Khelaïfi, Kia Joorabchian et le père de Neymar ont ainsi eu lieu à Lisbonne ces derniers jours. La question de l'avenir du numéro 10 parisien a été abordée. Toujours selon le média, l'entourage du joueur estime que son envie de découvrir de nouveaux airs n'a toujours pas disparu...