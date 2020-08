PSG : l'émouvant message de Neymar

Alors que les joueurs du PSG sont rentrés à leur hôtel à Lisbonne pour fêter la qualification en finale de la Ligue des Champions après leur succès face au RB Leipzig (3-0), Neymar a publié un message sur Instagram pour rappeler les heures plus sombres : celles de ses deux blessures l'empêchant d'être apte pour les matches couperet de Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

« Deux années de suite avec des blessures à des moments cruciaux, importants pour moi et notre équipe. Aujourd'hui, je suis entier, sans blessure, en mesure d'aider mes coéquipiers de la meilleure façon possible. Je suis trop heureux, très heureux ... très heureux! On est entré dans l'histoire aujourd'hui mais on ne veut pas s'arrêter là, on en veut plus ... partons à la recherche de la coupe, de la grande oreille, du TROPHÉE! PARIS EN FÊTE !», a-t-il écrit.