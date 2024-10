Brésil : Andreas Pereira remplace Vinicius Júnior

Nouvelle tuile pour le Brésil. Après avoir perdu Arana et Alisson sur blessure ce week-end, respectivement remplacés par Alex Telles et Weyverton, Dorival Junior va devoir composer avec l’absence de Vinicius Junior, touché à l’épaule et sorti sur blessure hier lors de la victoire du Real Madrid contre Villarreal (2-0).

Comme l’indique la CBF sur son site, le sélectionneur brésilien a convoqué ce dimanche le milieu de terrain de Fulham, Andreas Pereira, pour le remplacer. Pour rappel, la Seleção affrontera le Chili, le 11 octobre, puis le Pérou, le 16.