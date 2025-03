Nouvelle reconversion pour Toni Kroos

Nouvelle activité pour Toni Kroos. AS annonce que le légendaire milieu de terrain du Real Madrid a rejoint l’agence de représentation allemande Sports360 en tant qu’actionnaire et conseiller de joueurs, relayant ses propos ce sujet : « je donnerai des conseils à certains joueurs dans leurs parcours sportifs et partagerai mes expériences ». L’agence, qui l’a représenté tout au long de sa carrière, s’est également réjouit de ce nouveau partenariat, par l’intermédiaire de Sascha Breese, l’un de ses dirigeants : « Nous avons parcouru un chemin spécial ensemble. En tant qu’agence, nous bénéficierons énormément de l’expérience footballistique de Toni ».

Depuis sa retraite après l’Euro 2024, Kroos a choisi de rester actif dans le monde du football en s’impliquant dans la gestion de carrière des joueurs. Son rôle au sein de Sports360 consistera à apporter son expertise et son expérience aux jeunes talents, les guidant dans leur développement et leurs choix professionnels. L’agence voit en lui un atout majeur, grâce à sa connaissance approfondie du haut niveau et son parcours au Real Madrid et en sélection allemande. Avec cette transition, Kroos entame une nouvelle phase de sa carrière, cette fois en dehors des terrains, mais toujours au service du football.