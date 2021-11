PL : Thomas Tuchel élu coach du mois d'octobre

Quelques minutes après avoir dévoilé le joueur du mois d'octobre (Mohamed Salah, Liverpool), la Premier League a dévoilé le meilleur coach du même mois. Et c'est l'ancien entraîneur du PSG, aujourd'hui en poste à Chelsea, Thomas Tuchel qui a été récompensé.

Avec quatre victoires en quatre matches en championnat en octobre, les Blues ont en effet été impressionnants sous les ordres de l'Allemand, avec 14 buts inscrits et seulement un encaissé, contre Southampton.

✅ 4 wins

⚽ 14 goals

⛔ 3 clean sheets@ChelseaFC's Thomas Tuchel is the @BarclaysFooty Manager of the Month!#PLAwards pic.twitter.com/VtPDtvKqmy