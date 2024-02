Côte d’Ivoire - RD Congo : les compositions officielles

La Coupe d’Afrique des Nations se rapproche doucement mais sûrement de son dénouement ! Ce mercredi, la Côte d’Ivoire affronte la République démocratique du Congo, à 21h au Stade Alassane Ouattara d’Abidjan, dans le cadre de la demi-finale de la compétition. Une confrontation très attendue entre deux sélections ayant offert leur lot d’émotions depuis le début de cette CAN. Et pour cause, pays hôte, la Côte d’Ivoire a rejoint le carré final au terme d’un parcours miraculeux. D’abord qualifiés pour la phase finale en tant que meilleurs troisièmes de groupe, les Eléphants ont ensuite fait tomber le tenant du titre, le Sénégal, en huitièmes de finale (1-1, 5 tab 4), avant de s’imposer en infériorité numérique face au Mali dans les toutes dernières secondes des prolongations au tour suivant (2-1). En face, la RD du Congo a terminé à la deuxième place de son groupe, avant d’éliminer l’Égypte en huitième de finale (1-1, 7 tab 8) et se qualifier pour les demi-finales en éliminant la Guinée de fort belle manière (3-1).

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h. Pour cette deuxième demi-finale de la CAN, Emerse Faé, sélectionneur intérimaire de la Côte d’Ivoire depuis le renvoi de Jean-Louis Gasset en pleine compétition, mise sur son système articulé en 4-3-3 avec Yahia Fofana qui officie comme dernier rempart. En défense, Stephane Singo est aligné aux côtés de Mathis Bolly, Evan N’Dicka et Ghislain Konan. Franck Kessié, Jean-Mickaël Seri et Seko Fofana sont titulaires au milieu tandis que Sébastien Haller, Max-Alain Gradel et Simon Adingra mènent l’attaque. En face, les Léopards évoluent dans un 4-2-3-1. La défense est composée de Gédéon Kalulu, Chancel Mbemba, Enoch Inonga Baka et Arthur Masuaku. Au milieu, Charles Pickel et Samuel Moutoussamy sont associés. Enfin, Cédric Bakambu est titulaire en pointe et est soutenu par Meschack Elia, Gael Kakuta et Yoane Wissa.

Composition des équipes :

Côte d’Ivoire : Fofana - Konan, Ndicka, Bolly, Singo - Kessie, Seri, Fofana - Adingra, Gradel, Haller.

RD Congo : Mpasi - Kalulu, Mbemba, Baka, Masuaku - Moutoussamy, Pickel - Elia, Kakuta, Wissa - Bakambu.