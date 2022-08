Monaco - Rennes : les compositions sont tombées

La deuxième journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un joli choc entre l'AS Monaco et le Stade Rennais. A domicile, le club de la Principauté opte pour un 4-4-2 avec Alexander Nübel dans les cages derrière Vanderson, Axel Disasi, Guillermo Maripan et Caio Henrique. Le double pivot est assuré par Youssouf Fofana et Jean Lucas tandis qu'Aleksandr Golovin et Krépin Diatta se retrouvent sur les ailes. Enfin, Breel Embolo et Wissam Ben Yedder sont associés en attaque.

De son côté, le Stade Rennais s'articule dans un 4-3-3 avec Steve Mandanda comme dernier rempart. Devant lui, Hamari Traoré, Joe Rodon, Arthur Theate et Adrien Truffert forment la défense. Baptiste Santamaria évolue en sentinelle derrière Lovro Majer et Flavien Tait. Enfin, Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier épaulent Gaëtan Laborde en attaque.

Les compositions

AS Monaco : Nübel – Vanderson, Disasi, Maripan, Caio Henrique – Golovin, Fofana, Lucas, Diatta – Embolo, Ben Yedder

Stade Rennais : Mandanda – Traoré, Rodon, Theate, Truffert – Majer, Santamaria, Tait – Bourigeaud, Laborde, Terrier

