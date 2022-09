PSG : Christophe Galtier vole au secours du très critiqué Marquinhos

La suite après cette publicité

C'est une remarque que bon nombre de suiveurs du Paris Saint-Germain se sont fait récemment. Depuis le match retour du PSG face au Real Madrid et le scénario catastrophe en Ligue des champions, Marquinhos semble avoir perdu de sa superbe. Plus frileux dans les duels, le défenseur brésilien semble moins rayonner dans la défense et certaines erreurs, qu'il ne faisait pas d'ordinaire, ont coûté quelques buts à son équipe. Et sous Christophe Galtier depuis le début de saison, sa situation ne semble pas s'être réglée davantage.

Dans la défense à trois de l'ancien coach de Nice, le capitaine parisien a l'air d'avoir quelques difficultés sur certains matches. Et sa sérénité du début de saison dernière semble être un lointain souvenir. Et avec le manque d'alternative en défense central après l'échec Skriniar, Christophe Galtier n'a pas non plus la possibilité de le mettre en concurrence ou de le faire souffler quand ça va moins bien. Mais ce n'est de toute façon pas l'intention du technicien français qui est au contraire très satisfait de son joueur.

Pas question de lui enlever son brassard

En conférence de presse d'avant PSG-OL, Christophe Galtier a été interrogé sur les performances et la difficile adaptation de Marquinhos dans son système à trois. Et pour lui, l'international brésilien s'en sort très bien. «Sur ses prestations moins bonnes, je ne partage pas vos analyses déjà. Il doit assimiler un nouveau système, et c'est celui qui a souvent le ballon à la relance, il touche beaucoup de ballons. Il est très important dans ce système. Et concernant son positionnement dans l'axe plutôt que Ramos, car j'ai vu le débat avec Ramos, je le mets ici, car je veux de la vitesse sur le défenseur axial pour donner la couverture à droite et à gauche», a-t-il lancé.

Le coach parisien est aussi revenu sur le brassard de capitaine attribué au Brésilien. Avec un Marquinhos moins performant, un Ramos qui enchaîne et un Neymar en leader, la question du capitanat est évidemment de retour sur la table. Mais pas question pour Galtier de désavouer son cadre. Au contraire. «Je n'ai jamais pensé à enlever le capitanat à Marquinhos. Cela fait dix ans qu'il est au club. C'est un joueur important, il connaît tout au club. Il a la capacité de pouvoir parler avec les arbitres et les joueurs aussi. Il est irréprochable. Il sait quand il doit parler, quand il peut venir me voir pour partager son point de vue. Et toujours de manière collective. On discute de comment on peut aménager nos temps de récupération, etc. C'est un bon relais pour moi. Et sur le terrain, il y a le capitaine, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Sergio Ramos, puisque vous m'en parlez, parle peu en français. Mais c'est un relais pour moi comme l'est aussi Verratti, Mbappé ou Kimpembe. Tout le monde participe. Mais je n'ai pas pensé à enlever le brassard à Marqui.» De quoi rassurer son joueur avec le choc face à l'OL.

