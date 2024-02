Sir Jim Ratcliffe admet avoir fait des bêtises à Nice

Nouvel homme fort de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe a décidé d’occuper le terrain médiatique maintenant que le rachat des 25% des parts du club anglais a été officialisé. Et après avoir annoncé sa volonté de quitter l’emblématique Old Trafford, le milliardaire anglais est revenu sur ses expériences au sein d’autres clubs détenus par INEOS, dont l’OGC Nice. Si les Aiglons sont aujourd’hui bien placés pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, Ratcliffe a avoué avoir commis plusieurs erreurs dans le club français.

« Je ne veux pas finir par critiquer Chelsea. Mais ce que je dirais, c’est qu’en achetant d’autres clubs à Lausanne et à Nice, nous avons fait beaucoup de bêtises. Nous avons pris des décisions vraiment stupides dans ces deux clubs. Il y a beaucoup d’organisations dans le monde où, si vous faites une erreur, vous êtes abattu. Mais chez INEOS, nous n’avons pas peur que les gens fassent des erreurs. Mais s’il vous plaît, ne les faites pas une deuxième fois. C’est pourquoi nous sommes beaucoup moins compatissants lorsqu’ils commettent deux fois la même erreur. Nous avons fait des erreurs dans le football, alors je suis très heureux d’avoir fait ces erreurs avant d’arriver à Manchester United. Si nous ne l’avions pas fait, la tâche aurait été beaucoup plus difficile pour nous. Parce que c’est énorme et c’est très exposé », a-t-il déclaré aux médias officiels de MU.