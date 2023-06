Amical, Espoirs : la France s’impose sur le fil face au Mexique

Pour son dernier match de préparation avant le Championnat d’Europe de sa catégorie organisé en Roumanie, l’équipe de France Espoirs affrontait son homologue mexicain au stade des Alpes de Grenoble. Les hommes de Ripoll s’imposaient sur la plus petite des marges face à El Tri (1-0).

La suite après cette publicité

Le seul but de la rencontre était inscrit par le Lyonnais et capitaine de cette équipe, Maxence Caqueret, à la suite d’un superbe mouvement collectif avant la pause (39e). Un succès sur le fil qui permet aux coéquipiers d’Amine Gouiri de glaner de la confiance avant la phase de poules de l’Euro, lors de laquelle ils joueront l’Italie, la Norvège et la Suisse dans le groupe D.

À lire

Tournoi Maurice Revello : la France s’incline aux portes de la finale contre le Mexique