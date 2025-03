Coventry City : la très belle revanche de Frank Lampard

«Coventry City est heureux d’annoncer la nomination de Frank Lampard en tant que nouvel entraîneur principal du club. L’homme de 46 ans a signé un contrat de deux ans et demi avec les Sky Blues et prendra les rênes de l’équipe première, ce samedi, contre Cardiff City» annonçait ainsi le pensionnaire de Championship le 28 novembre dernier. Recherchant un nouveau coach après le départe de Mark Robins qui était à la tête de l’équipe depuis 7 ans, Coventry City croyait pleinement aux qualités de Frank Lampard pour briller dans ce championnat : «Frank a fait ses preuves en Championship et sait ce qu’il faut faire dans cette ligue pour réussir. Son expérience à Chelsea et à Everton lui permettra d’apporter à notre équipe talentueuse une compréhension claire de ce qui est nécessaire pour réussir au plus haut niveau que nous, en tant que club, nous efforçons d’atteindre.» Paraphant un contrat de deux ans et demi, Frank Lampard devait aider dans la mission maintien une équipe qui pointait alors à la 17e place. Néanmoins, il fait bien plus que cela.

Cinquième en 2023 et neuvième en 2024, Coventry s’était affirmé comme une équipe jouant le haut de tableau et ambitionnant un retour en Premier League pour la première fois depuis 2001. Le club des Midlands de l’Ouest était même passé à un souffle de l’élite anglaise le 26 mai 2023 contre Luton City. Porté alors par son buteur suédois Viktor Gyökeres, Coventry n’avait pas pu monter dans l’élite après son match nul face aux Hatters (1-1, défaite 6-5 aux Tab). Loin de ces pensées au moment de l’arrivée de Frank Lampard, Coventry City se permet désormais de rêver. En effet depuis la nomination de l’ancien milieu de terrain, Coventry marche sur l’eau avec 12 victoires, 3 nuls et 4 défaite sur cette période. Obtenant 39 points sur 57 possibles, Coventry City s’est immédiatement extrait de la course au maintien pour jouer la course à la montée. Cinquième, le club est actuellement dans le top 6 synonyme de qualification pour les play-offs et compte trois points d’avance sur Bristol City qui est septième. Une jolie remontée qui est symbolisée par le nouveau coach Frank Lampard.

Coventry City peut croire à la montée

Obtenant huit victoires sur les neuf derniers matches de Championship, Coventry City est sur une dynamique historique puisque le club n’avait pas connu ça depuis la saison 1969/1970 il y a 55 ans. Alors en première division anglaise (l’ancêtre de la Premier League), Coventry City avait vécu la plus belle saison de son histoire en terminant sixième, son meilleur classement dans la compétition. Pour Frank Lampard, cette période est également historique puisque même lors de son passage réussi à Derby County en 2018/2019 (il perd en finale des play-offs contre Aston Villa) et lors de la saison 2018/2019 où il atteint la 4e place avec Chelsea, il n’avait pas connu pareille série de victoires. Interrogé par la BBC, le technicien savoure son retour gagnant au sommet : «j’aime prouver que les gens ont tort. J’avais le sentiment que nous pouvions nous améliorer et remonter au classement, mais la réalité était que nous regardions autant en arrière qu’en avant pendant quelques semaines lorsque nous sommes arrivés. Ce n’est pas facile d’apporter de la confiance, ce n’est pas facile de trouver les choses dans l’équipe qu’il faut corriger, pour être plus compact. Ces choses-là demandent un peu de travail et de temps, donc je n’étais pas sûr de la rapidité avec laquelle cela arriverait.»

«Quand on arrive, on essaie d’analyser rapidement les problèmes et on concédait trop de buts. Nous n’étions pas assez compacts, nous n’étions pas assez agressifs, donc nous avons essayé de vraiment donner la priorité à notre travail sans ballon. Les joueurs l’ont fait parce qu’ils ont adhéré à tout ce que nous avons essayé de dire. Je dois dire que ce groupe de joueurs, leur humilité et leur application sont absolument incroyables. Nous avons eu des défis, nous avons eu des blessures, nous avons dû changer de forme, nous adapter. Notre parcours est un défi. Il faut absolument y aller match par match. On y croit maintenant, on sait qu’on peut rivaliser, on l’a montré dans la dernière période […] Il y a un long chemin à parcourir pour atteindre les play-offs, pour passer les play-offs et atteindre la finale. Mais si nous y parvenons, ce serait énorme pour cette ville. Ce serait incroyable» a-t-il poursuivi. Apprécié des supporters qu’il a réussi à emmener avec lui dans cette euphorie, Frank Lampard est en train de construire quelque chose de grand avec Coventry. Alors que devant le trio Leeds United (1er, 76 points), Sheffield United (2e, 76 points) et Burnley (3e, 74 points) laissera un membre sur le carreau en play-off où l’on retrouvera aussi Sunderland (4e, 68 points), Coventry City (5e, 56 points) rêve de rejoindre ce contingent de quatre équipes dont West Bromwich Albion (6e, 55 points) fait également parti pour le moment. Prochain rendez-vous ce mardi soir contre Derby County, ancien club de Frank Lampard, pour que les Sky Blues puissent continuer de rêver avec le coach anglais.