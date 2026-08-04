Tottenham s’intéresse à Nicolas Jackson

En Angleterre, l’intérêt de Tottenham, annoncé par le Daily Mail ce mardi, vient intensifier la concurrence pour Nicolas Jackson, également suivi de près par Aston Villa. L’international sénégalais sort d’un prêt mitigé d’une saison au Bayern Munich, où il a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues. Principalement cantonné à un rôle de doublure derrière Harry Kane, l’attaquant n’a pas convaincu le club bavaroís de lever son option d’achat à l’issue de l’exercice, le contraignant à faire son retour à Chelsea cet été.

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Désireux de se séparer de leur joueur, les Blues évaluent désormais Nicolas Jackson à 75 millions d’euros. Si Aston Villa dispose de l’atout Unai Emery, qui a déjà entraîné le joueur à Villarreal, Tottenham suit la situation avec attention pour renforcer son attaque. Néanmoins, les clubs intéressés jugent ce prix particulièrement élevé au sortir de son expérience en Allemagne et pourraient tenter de négocier le montant à la baisse d’ici la fin du mercato.