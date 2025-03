L2 : Lorient cartonne Bastia et reste en tête

Lorient conserve la tête de la Ligue 2 après sa large victoire (4-0) contre Bastia en clôture de la 27e journée. Les Merlus reprennent la première place, deux points devant Metz, après la défaite du Paris FC à Laval. Ce succès confirme leur statut de favori pour la montée en Ligue 1, après quelques revers récents. Arthur Avom a ouvert le score à la 8e minute (1-0), puis Eli Junior Kroupi a doublé la mise sur penalty avant la pause (42e, 2-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lorient 55 27 +23 17 4 6 49 26 8 Bastia 37 27 +2 8 13 6 29 27

En seconde période, Panos Katseris a inscrit le troisième but à la 70e (3-0), et Darlin Yongwa a clôturé le score à la 88e (4-0). Bastia, malgré quelques occasions en début de match, voit ses espoirs de top 5 s’éloigner. Le club corse, désormais à 8 points du top 5, semble hors course pour les barrages.