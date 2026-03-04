OM - Toulouse : les compositions probables

Le match qui va déterminer la fin de saison de l’OM. Ce mercredi soir, Marseille reçoit Toulouse au stade Vélodrome pour les quarts de finale de la Coupe de France. Un match déterminant dans la quête d’un trophée cette saison pour la formation d’Habib Beye surtout après l’élimination du PSG qui permet à l’OM d’être l’un des sérieux prétendants au sacre final. Mais pour rêver de récupérer un premier trophée depuis quasiment 15 ans, il va falloir se défaire d’une équipe de Toulouse dans le dur en ce moment en Ligue 1 et qui aura à cœur de relever la tête.

Pour cette affiche, les deux équipes devraient aligner leur équipe type. Pour Habib Beye, qui reste sur une victoire renversante en Ligue 1, pas question de tout changer. Mais il devrait y avoir quelques modifications. De Lange devrait garder les cages marseillaises pour ce match. En défense, pas de surprise avec Weah qui occupera le couloir droit, Aguerd et Balerdi seront dans l’axe et Emerson qui sera aligné au poste de latéral gauche. Pour le milieu, un changement est prévu. C’est la recrue Himad Abdelli qui devrait débuter et ainsi épauler Geoffrey Kondogbia dans le cœur du jeu.

L’OM très offensif

Pour le quatuor offensif, Paixão, auteur d’une entrée réussie face à l’OL, sera titulaire à gauche alors que Mason Greenwood occupera logiquement le couloir droit de l’attaque. Pierre-Emerick Aubameyang sera évidemment en pointe de l’attaque avec également Ethan Nwaneri juste derrière lui. L’international anglais sera en concurrence avec Hamed Junior Traoré qui peut aussi prétendre à ce rôle. Du côté de Toulouse, on devrait retrouver un 3-5-2. Guillaume Restes gardera les cages. La charnière centrale sera composée de Nicolaisen, Cresswell et McKenzie.

Au milieu de terrain, Diop et Casseres devront gérer les transitions marseillaises. Au poste de piston droit, on retrouvera Sidibé alors que Donnum occupera ce rôle à gauche. Enfin, le trio offensif chargé de profiter des erreurs marseillaises sera composé de Gboho à droite, Hidalgo à gauche et d’Emersonn. Deux belles équipes qui devraient offrir un beau spectacle pour ces quarts de finale de la Coupe de France.