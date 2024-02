Metz-OL : la réaction de Saïd Benrahma après son but

En ouverture de la 23e journée de Ligue 1, l’Olympique lyonnais a renversé le FC Metz et s’éloigne de la zone rouge avec un quatrième succès de suite (2-1). Une victoire obtenue grâce à un coaching gagnant de Pierre Sage, qui a fait entrer Saïd Benrahma à la mi-temps. Un choix gagnant puisque la recrue hivernale a donné la victoire à ses nouveaux partenaires. Après la rencontre, l’ailier de 28 ans s’est montré heureux et satisfait après son premier but sous ses couleurs rouges et bleues.

La suite après cette publicité

«C’était compliqué, on s’est créé des occasions, mais ils marquent. Mais après, c’était mieux dans le contrôle du jeu, on marque quand il faut et on gagne, c’est une bonne dynamique, il faut continuer. On avait travaillé cela à l’entraînement, mais Gift Orban… ce n’est pas vraiment son poste aussi. Je marque, cela fait plaisir, cela me donne de la confiance et je me suis senti beaucoup mieux, j’ai plus osé après. On me fait confiance ici, je suis content du collectif», a-t-il expliqué au micro de Prime Video.