Bobigny : Bilbao et la Real Sociedad craquent pour la pépite Ihab Goudani El Baraka

Régulièrement, Foot Mercato enfile son costume de dénicheur de talents. Aujourd’hui, direction Bobigny où évolue un certain Ihab Goudani El Baraka. Milieu offensif, ce gaucher de 18 ans fait le bonheur de l’équipe U19 du club. Comparé à Mesut Özil, il a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives en 4 rencontres cette saison.

De quoi attirer les regards. Déjà au cœur d’une bataille entre l’Espagne et le Maroc, puisqu’il peut jouer pour les deux pays, le jeune homme, né à Bilbao, a aussi la cote auprès de plusieurs clubs. Selon nos informations, l’Athletic Club, la Real Sociedad et Lecce le suivent de très près. Des clubs français et allemands sont aussi sur le coup.