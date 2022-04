OL : la nouvelle disasterclass de Jérôme Boateng

La suite après cette publicité

Une fausse bonne idée. L'été dernier, l'Olympique Lyonnais pensait avoir réalisé un sacré coup en mettant la main sur Jérôme Boateng. Expérimenté et libre après plusieurs années de bons et loyaux services au Bayern Munich, le champion du monde allemand avait tout de la recrue idéale. Malheureusement, il ne l'est pas. Il n'est pas nécessaire d'attendre que l'exercice 2021-22 soit terminé pour dire que le footballeur âgé de 33 ans est une terrible erreur de casting.

Un gros flop

Ce dont on est conscient chez les Gones. Récemment, une source proche de l'écurie rhodanienne nous a expliqué : «au club, ils sont très déçus de lui, de son rendement. (...) Boateng conseille certains joueurs notamment des jeunes. Mais certains d'entre eux ne l'écoutent pas. Ils disent qu'il n'est pas en forme et qu'il parle beaucoup trop. Il a son caractère et il faut faire avec mais c'est une personne qui a l'habitude de gagner». À Lyon, il a surtout pris l'habitude de mal jouer.

C'était le cas lors de la défaite 2 à 0 face à Monaco le 5 février dernier. Un match où il avait été catastrophique. Peter Bosz l'avait d'ailleurs écarté par la suite avant qu'il ne soit blessé. Dimanche dernier lors de la victoire 3 à 2 face à Angers, Boateng n'a pas été exempt de tous reproches. Titulaire pour la première fois depuis sa prestation horrible face à l'ASM, le natif de Berlin a été l'un des responsables sur la première égalisation du SCO.

Plusieurs erreurs à son actif

Il avait été passif en laissant passer le ballon sur le centre de Doumbia à destination de Pereira-Lage, buteur. Il avait été remplacé à la 69e minute. Malgré cela, Peter Bosz a décidé de le titulariser hier soir face à West Ham. Un pari qui n'a pas du tout été payant. L'Allemand a été épouvantable face aux Hammers. Contrairement à son jeune partenaire Castello Lukeba, il n'a pas du tout respiré la sérénité. Lent et souvent en retard, il a multiplié les mauvais choix et a joué avec le feu.

Alors que son équipe était à onze contre dix suite à l'expulsion de Cresswell, l'ancien du Bayern Munich a été coupable sur l'ouverture du score signée Bowen. En effet, il a remis le ballon dans la course de l'Anglais avant de le tacler et tromper Lopes en le contrant. Même si l'OL a réussi à égaliser grâce à Ndombele (1-1), ce but encaissé en supériorité numérique est «un but con» comme l'a déclaré Peter Bosz après la rencontre. Anthony Lopes, lui, a parlé de «faute professionnelle».

La presse le cartonne

Mais le portier lyonnais n'a pas voulu accabler Boateng et Gusto, qui a fait une grosse erreur de relance plus tôt sur l'action. «Non (il ne vise pas ses deux coéquipiers), c'est plus général sur le but qu'on prend. Il y a une discussion entre joueurs, je décide de jouer vite... Mais c'est compliqué, car on a l'espoir de revenir avec la physionomie de la première période». Épargné par son équipe et son coach, Jérôme Boateng, qui a été remplacé par Toko Ekambi (63e), prend cher dans la presse.

Nos confrères des quotidiens L'Equipe et Le Progrès lui ont attribué la note de 3. Même note pour Le Dauphiné Libéré qui parle d'une prestation «catastrophique». Décevant face à West Ham, le défenseur sous contrat jusqu'en 2023 a donc une nouvelle disasterclass à son actif. Il aura peut-être l'occasion de se rattraper ce week-end face à Strasbourg, à moins que Peter Bosz le mette à la place qu'il mérite en ce moment, sur le banc. Un banc où Jason Denayer, apte, était présent hier. Et on peut se dire que vu ce qu'a proposé Boateng, le Belge aurait difficilement fait pire...