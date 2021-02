Ligue 1 : Farid Boulaya élu joueur du mois de janvier

Après Ibrahima Niane, Jonathan Bamba, Andy Delort et Yusuf Yazici, Faird Boulaya a été récompensé de son bon mois avec le FC Metz. En concurrence avec Kevin Volland et Neymar, le milieu offensif algérien a été élu meilleur joueur du mois de janvier en Ligue 1.

Le mois dernier, le joueur de 27 ans avait inscrit deux buts et deux passes décisives en trois rencontres, lui qui avait raté les matches contre Bordeaux et Nice. Farid Boulaya a récolté 40% des voix et devance Neymar (36%) et donc Volland (24%).