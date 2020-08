Bayer Leverkusen : Peter Bosz confirme le départ de Kevin Volland

L'AS Monaco s'agite en ce moment sur le mercato. Après avoir officialisé l'arrivée de Caio Henrique, le latéral gauche en provenance de l'Atlético Madrid, les Monégasques ne sont pas très loin de boucler une importante recrue pour le poste d'attaquant. En effet, on sait depuis quelque temps maintenant que les Asémistes négocient très sérieusement avec le Bayer Leverkusen concernant Kevin Volland.

L'avant-centre de 28 ans, auteur de douze buts et huit passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, devrait arriver contre la somme d'environ 20 millions d'euros. Le départ du gaucher a été confirmé par son entraîneur, Peter Bosz, en conférence de presse : « malheureusement, notre équipe n'a pas encore été déterminée. Kevin Volland ne reviendra pas et Kai Havertz s'entraînera à nouveau avec nous. Il est possible que d'autres joueurs partent également. Nous devons aussi faire arriver des joueurs ». Volland ne devrait donc pas tarder à arriver à Monaco.