Un ancien international anglais arrêté pour tentative de viol
Un ancien footballeur anglais et joueur de Premier League a été arrêté à l’aéroport de Stansted, soupçonné de tentative de viol. Selon The Sun, la détention fait suite à une plainte déposée par une ex-partenaire concernant des faits non récents. La police d’Essex a été alertée et a mené l’arrestation alors que le suspect passait le contrôle des passeports avant d’embarquer pour un vol low-cost dimanche soir. Il a été conduit dans un commissariat local, où ses empreintes, un prélèvement ADN et une photo d’identité ont été réalisés. Il a été libéré sous caution en attendant la poursuite de l’enquête. « Un homme a été arrêté pour suspicion de tentative de viol et a été remis en liberté sous caution jusqu’à une date fin février 2026, tandis que nous poursuivons nos investigations », a expliqué la police.
Une source citée par le média britannique a expliqué les circonstances de l’arrestation : « il traversait le contrôle des passeports lorsqu’il a été discrètement interpellé par les agents de Border Force. Il y avait clairement un problème et il a été conduit à l’écart. » Cette arrestation a surpris certains, car le joueur était récemment apparu à des événements publics : « c’est bizarre qu’il ait été arrêté à l’aéroport alors qu’il a été assez visible en public récemment. » La plaignante a, de son côté, été entendue par des officiers spécialisés dans les crimes sexuels et bénéficie d’un accompagnement psychologique.
