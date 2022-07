Le Mondial 2023 féminin reporté ?

Angleterre - Allemagne, voici l'affiche de la finale de l'Euro féminin 2022 après la défaite de l'équipe de France face aux Allemandes mercredi soir (1-2). Si la sélection qui succédera aux Pays-Bas sera connue dimanche prochain (début de la rencontre à 18h), la Fédération internationale a interrogé plusieurs dirigeants européens, de manière informelle, sur un éventuel décalage de quelques mois de la prochaine Coupe du monde féminine.

La suite après cette publicité

Prévu en juillet-août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, le Mondial pourrait, en effet, être reporté selon les dernières informations de L'Equipe. La raison ? Disputer la prestigieuse compétition en hiver et ainsi bénéficier d'une période plus propice avec des journées plus longues (le soleil se couche un peu après 17 heures en moyenne dans les deux pays en août et après 20 heures en décembre). Sans parler d'un climat plus favorable... Affaire à suivre.