En direct : Canales proche d'ouvrir le score pour le Betis face à l'OM

61ème : Le Bétis Séville opère 4 changements

57ème : excellente sortie de Pau Lopez devant Juanmi

46ème : l'énorme raté de Canales. Le numéro 10 du Bétis se présente face à Pau Lopez et manque complètement le cadre

46ème : le coup d'envoi de la seconde période a été donné par l'Olympique de Marseille

45ème : Pau Lopez remplace Ruben Blanco

45ème : Manuel Pelegrini a effectué deux changements avant l'entame de la seconde période

La seconde période débute

Après un début de match compliqué, l'Olympique de Marseille a eu de nombreuses occasions d'ouvrir le score face à une belle équipe du Bétis Séville.

45ème+1 : l'arbitre siffle la mi-temps sur le score de 0-0

45ème : une minute de temps additionnel

44ème : Luis Suarez centre vers Pape Gueye qui ne garde pas sa tête

40ème : Festival de Payet dans la surface de réparation andalouse. Il centre en retrait pour Under mais la défense du Betis intervient

37ème : très bon centre de Payet mais Touré manque le cadre alors que Rui Silva semblait battu

36ème : L'international français se fait justice lui-même mais le coup franc ne donnera rien

34ème : Payet obtient un très bon coup franc à l'entrée de la surface de réparation de Rui Silva

31ème : But refusé pour le Bétis. Juanmi pensait ouvrir le score pour le club andalou mais il est signalé en position de hors jeu

30ème : première occasion pour l'OM. Sur corner, Payet trouve Gigot, au second poteau, qui ne trouve pas le cadre de Rui Silva

26ème : Après un tacle dangereux sur Gueye, Miranda prend un carton jaune

22ème : Montoya cède sa place, sur blessure, à Sabaly

17ème : énorme faute de Toure sur Montoya. Le défenseur olympien récolte le premier carton jaune de la partie

15ème : le coup franc de Dimitri Payet est capté sans problème par Rui Silva

13ème : énorme faute de Edgar sur Payet. L'OM obtient un très bon coup franc à l'entrée de la surface de réparation du Bétis

10ème : Énorme frappe de Canales à 20 m qui oblige Ruben Blanco à se déployer avec une magnifique parade

9ème : le premier corner de la partie est pour l'OM mais il ne donnera rien

7ème : Dimitri Payet tente sa chance de loin mais sa frappe passe largement à côté des buts de Rui Silva

4ème : la première occasion de la rencontre pour le Betis. Après une énorme erreur de Gigot, William José tente sa chance à 16 m mais Ruben Blanco réalise une belle parade.

1ère : le coup d'envoi a été donné par les espagnols

C'est parti pour ce match entre l'OM et le Betis !

20h30 : Les deux équipes entrent sur la pelouse du Proact Stadium de Chesterfield. L'Olympique de Marseille joue pour la première fois avec son maillot extérieur dévoilé tandis que le betis évolue avec son maillot domicile vert et blanc.

L'Olympique de Marseille une préparation estivale difficile :

Après une victoire, 4-1, contre Marignane Gignac, les phocéens se sont inclinés, 3-0 et 2-0, contre Norwich et Middlesbrough. À un peu plus d'une semaine du début de la Ligue 1, les hommes d'Igor Tudor doivent se rassurer contre une équipe du Bétis Séville, qui disputera la Ligue Europa la saison prochaine.

Les compositions officielles :

Betis Séville : Rui Silva - Montoya, Luiz Felipe, Edgar, Miranda - Paul, William, Canales - Luiz Henrique, Juanmi, William José

Olympique de Marseille : Ruben Blanco - Gigot, Toure, Mbemba - Clauss, Guendouzi, Gueye, Rongier, Payet - Luis Suarez, Cengiz Under

Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre amicale entre l'Olympique de Marseille et le Bétis Séville.