Thiago Mendes répond à Neymar

C’est un duel qui a animé le championnat brésilien cette nuit. Dans la rencontre entre Santos et Vasco de Gama, Neymar a recroisé un ancien de Ligue 1 : Thiago Mendes, ex-joueur du LOSC et de l’OL. Les deux hommes avaient des antécédents puisque le milieu avait blessé Neymar il y a quelques saisons. Et cette nuit, les deux joueurs se sont encore chauffés.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, Neymar réglait ses comptes. « C’est toujours lui qui veut jouer les durs. Avec tout le respect que je lui dois, c’est un idiot. Il m’a déjà blessé une fois au PSG, il me l’a promis aujourd’hui. Il a dit qu’il allait me blesser encore. On va voir s’il est assez homme pour me blesser de nouveau. ». Dans la foulée, Thiago Mendes a décidé de lui répondre. « Je n’ai demandé qu’un peu de respect. Il a demandé à nos supporters de se taire pendant sa célébration, et il m’a manqué de respect. Aujourd’hui, tout tournait autour de Neymar. L’arbitre n’a sifflé que pour lui ; à aucun moment il n’a sifflé pour nous. »