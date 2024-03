Arabie Saoudite, EdF : N’Golo Kanté va poser un sérieux casse-tête à Didier Deschamps

Avec sa signature en Arabie saoudite l’été dernier, on a un temps cru à la fin de l’histoire entre N’Golo Kanté et l’équipe de France. Mais force est de constater que le champion du monde 2018 en a encore sous le pied malgré ses 33 ans à la fin du mois (il les fêtera le 29 mars). Depuis le début de saison, l’ancien joueur de Chelsea retrouve des couleurs sous le maillot d’Al-Ittihad, 5e de Saudi Pro League, mais surtout du temps de jeu.

Miné par les blessures lors des deux dernières saisons, ce qui lui a fait manquer au total plus de 220 jours de compétition avec Chelsea, le Français enchaîne les bonnes performances aujourd’hui. Depuis septembre, Kanté a pris part à 28 matches avec son club, s’offrant la somme de trois buts et cinq passes décisives. Son dernier fait d’arme ? Une superbe réalisation ce vendredi face au leader Al-Hilal, malgré la défaite de son équipe (3-1). À la réception d’un centre, NG a ouvert le score d’une jolie tête plongeante, son troisième but de la saison, donc, après ses deux autres golazos face à Al-Fateh, et Al-Faysaly.

Didier Deschamps ne pourra pas ignorer longtemps ses performances

Plus appelé en équipe de France depuis juin 2022, Kanté bénéficie aujourd’hui d’une exposition moindre en Arabie saoudite. Pour autant, Didier Deschamps s’était déjà exprimé à son sujet lors des derniers rassemblements, martelant que la porte de Clairefontaine n’était pas fermée à double-tour. « Non, le départ de NG en Arabie saoudite ne clôt pas le débat sur un retour, je n’ai pas changé de position par rapport à ça. L’option que j’ai prise après la Coupe du Monde c’est de donner du temps de jeu à ceux qui sont là pour qu’ils s’aguerrissent, Warren (Zaïre-Emery ndlr) en fait partie. NG joue, je me laisse le temps. Je le considère toujours sélectionnable», avait réaffirmé DD en novembre.

Mais en suivant d’un œil avisé les performances de son joueur, Deschamps ne pourra pas ignorer bien longtemps son état de services actuel. Adoré par Nuno Espirito Santo, puis par son successeur Marcelo Gallardo, le Français est le joueur le plus utilisé de son club cette saison (2 510 minutes de jeu), juste devant l’international brésilien Fabinho. Une période faste qui tombe à point nommé pour l’ancien Caennais, alors que Didier Deschamps dévoilera son avant-dernière liste avant l’Euro, le 14 mars. Malgré l’émergence de Warren Zaïre-Emery, Aurélien Tchouameni ou encore Eduardo Camavinga ces derniers mois en Bleus, des places pourraient se libérer avec les blessures d’Adrien Rabiot et Boubacar Kamara. Homme de peu de mots, Kanté garde tout de même plusieurs arguments sous le coude.